Индийский коп танцем регулирует дорожный трафик - смешное видео

Сингх охотно фотографируется с прохожими. Фото: Facebook

Индийский регулировщик 35-летний Ранджит Сингх каждый день приходит на работу, как на танцплощадку.

Более 10 лет он регулирует дорожный трафик благодаря танцевальным движениям Майкла Джексона, сообщает ВВС в своем Twitter.

Сингх говорит, что использует силу танца в течение 12 лет. Рассказывает: просто захотел, чтобы молодежь была в безопасности и соблюдала правила.

"Когда люди стоят за мной, переходят дорогу и смеются, то даже мое сердце смеется", - написал полицейский в своем Facebook 23 декабря.

Говорит: люди действительно охотнее подчиняются правилам, когда видят его.

India's pop and lock traffic cop 🕺🏽🚓 pic.twitter.com/DYQUPRfQ06 — BBC News (World) (@BBCWorld) 28 декабря 2017 г.

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Некоторые коллеги считают, что Сингх не уважает свою работу. Другие говорят, что он поднял статус регулировщика в глазах граждан.

Некоторые коллеги просят Сингха научить их "лунной походке" - коронному движению Майкла Джексона.

Сингх стал знаменитостью в свои стране. С ним фотографируются и приглашают в школы читать лекции.

Бизнесмен Джанлука Вакки, более известный интернет-сообществу по прозвищу "танцующий миллионер", оригинальным способом поздравил своих подписчиков в Instagram с Рождеством и наступающим Новым годом. Он изобразил Санта Клауса на своём Rolls-Royce, в который был "запряжён" надувной олень.