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среда, 26 августа 2020 12:33

Инцидент с Навальным: США может ввести санкции против РФ

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Инцидент с Навальным: США может ввести санкции против РФ
США может ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным. Фото: Reuters

США предупредили Россию о возможных санкциях, но после подтверждения версии о причастности российских властей к отравлению политика Алексея Навального.

Об этом заявили в МИД РФ после встречи заместителя госсекретаря США Стивена Бигана с министром Сергеем Лавровым, - пишет "Европейская правда".

"Американская сторона ранее признала ситуацию с отравлением Навального, как" инцидент" и акцентировала, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, после которых изменится реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США", - говорится в сообщении.

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20 августа Навальному стало плохо в самолете. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Берлинская клиника Charite, куда 22 августа привезли на лечение Навального, после проведенных клинических исследований подтвердила, что он был отравлен. Политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ему назначили антидот - антропин.

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Дата
26
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