Импичмент Трампа: министр энергетики отказывается давать показания

Перри должен прийти на допрос 6 ноября. Фото: mgclf.112.ua

Американского министра энергетики Рика Перри Палата представителей США вызвала на допрос об импичменте президента Дональда Трампа.

В его министерстве сообщили, что глава не появится в Конгресс, пишет "Радіо Свобода".

"Министр не будет участвовать в засекреченном допросе, где адвокату ведомства запрещено присутствовать", - заявила пресс-секретарь ведомства Шэйлин Гиннес.

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Перри должен прийти на допрос 6 ноября. Демократы в Палате представителей США уже вызвали министра на допрос в рамках дела об импичменте президента. Они просили его предоставить документы, связанные с украинской компанией "Нафтогаз" и рассказать о своей роли в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, именно Перри убедил его совершить звонок 25 июля. В разговоре президент США призвал Украину расследовать деятельность своего политического оппонента из Демократической партии Джо Байдена и его сына, который был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

Перри был председателем американской делегации, приехавшей на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского в мае.

СМИ сообщают, что министр энергетики США тогда обсуждал с украинским президентом вопрос смены менеджмента "Нафтогаза". И Перри, и Зеленский отрицали эту информацию.

Министр энергетики США Рик Перри уходит в отставку. Он официально уведомил об этом президента Дональда Трампа.