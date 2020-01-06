Импичмент Трампа хотят рассмотреть в ближайшие дни

Рассмотреть вопрос импичмента президента США Дональда Трампа хотят уже в ближайшие дни. Фото - РБК

Рассмотреть вопрос импичмента президента США Дональда Трампа хотят уже в ближайшие дни. Об этом заявил глава Юридического комитета Сената Линдси Грэм.

По его мнению, Сенат должен пойти на такой шаг, даже если придется изменить регламент палаты, чтобы деле можно было дать ход без получения статей импичмента Палаты представителей, передает "Голос Америки".

Отмечается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат.

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"Моя цель - начать рассмотрение в ближайшие дни. Если мы не получим статьи импичмента на этой неделе, нам нужно взять дело в свои руки и изменить регламент, чтобы мы могли начать рассмотрение", - сказал Грэм.

Он отметил, что любая задержка с рассмотрением лишает Трампа возможности возразить выдвинутые обвинения и мешает Конгрессу заниматься другими делами.

19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Импичмент запустили 25 сентября. Основанием стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле в этом году. Оппоненты считают, американский лидер давил на него по расследованию деятельности Джо Байдена.