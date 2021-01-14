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четверг, 14 января 2021 08:09

Импичмент может разорить Трампа - СМИ

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Импичмент может разорить Трампа - СМИ
Трамп разрушил все, что было им построено. Фото: Reuters

Дональд Трамп может разориться после импичмента из-за долгов и репутационного ущерба.

По мнению советника Трампа, тот разрушил все, что было им построено, поскольку не смог смириться с проигрышем на выборах, передает CNN.

"В конце концов, все рухнуло, потому что он никогда не мог сказать правду. Все потому, что он не мог смириться с поражением", - заявил советник президента.

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6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

Демократы и часть республиканцев обвинили Трампа в том, что он прямо спровоцировал штурм Капитолия. Во время вторжения толпы в здание Трамп продолжал писать твиты провокационного содержания, противился введению национальной гвардии и долго отказывался обратиться к своим сторонникам. Трамп заявил, что ничего неподобающего в тот день не говорил.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу.

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