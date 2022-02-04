Илон Маск посчитал, во сколько обойдется колонизация Марса

В будущем Маск планирует построить города-колонии, которые будут использовать подземные гидропонные фермы. Фото: Reuters

В нынешних условиях колонизация Марса будет стоить более $1 трлн.

Запуска одной ракеты будет недостаточно, заявил американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время интервью для ученого Лекса Фридмана.

"Мы не можем колонизировать Марс, потому что сейчас это слишком дорого. По состоянию на сегодня отправка людей на Марс стоит $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям нужно медицинское оборудование, средства коммуникации", - сказал Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск заблокировал студента, шпионившего за его самолетом

В будущем он планирует построить города-колонии, которые будут использовать подземные гидропонные фермы для выращивания растений на питательных растворах без использования почвы. Те должны работать на солнечной энергии. Это поможет обеспечить необходимые условия для выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечит пищей людей на Красной планете.

Начать высадку людей на Марс предприниматель планирует в течение следующих 5-10 лет.

В прошлом году в декабре Маск стал "Человеком года" по версии издания Time. Компания Маска SpaceX опередила по капитализации Boeing и способна завладеть космическим будущим США. За время пандемии коронавируса Маск обогатился более чем на 1000%. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается более чем в $266 млрд.