IKEA выкупила почти 5000 гектаров леса ради экологии

IKEA продолжит поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность. Фото: Reuters

Шведская компания IKEA выкупила 4450 га леса в США.

Это сделали чтобы не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности, сообщает CNN.

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В компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

В IKEA также заявили, что пытаются вести бизнес ответственно и верят, что нужно восстанавливать больше лесов, чем используется на производстве.

В 2014 IKEA и ее головная компания купили около 248 072 га лесных массивов в США, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии.