ИДИЛ захватил город в Мозамбике. Погибли 55 иностранцев

Боевики ИДИЛ на улицах Пальмы / BBC

ИДИЛ захватил город Пальма в Мозамбике. 55 иностранцев, в частности британцев, погибли во время кровавого нападения. Еще 40 эмигрантов, в частности, граждане Великобритании, Франции и ЮАР, считаются пропавшими без вести.

Пальма - город с населением 75 тыс. человек. Многие жители в панике бежали из города, в 10 км от газового проекта строящегося стоимостью $19,3 млрд. Его строит французская фирма Total, а также другие энергетические гиганты. Об этом пишет The Sun.

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Многие жители города выжили, рассказав, что несколько дней шли через лес в поисках безопасного места. В то же время многие пропали. Часть скрылись на площадке строительства завода, которая под охраной. Оттуда их отправляют в региональную столицу Пемба.

Отважный британский подрядчик застрелил 2-х боевиков ИДИЛ из автомата AK-47 во время нападения, а затем скрылся в джунглях. Его удалось спасти. Ник Александер, двойной гражданин Великобритании и ЮАР, провел 2 ночи в зарослях, прежде чем его подобрали вместе с коллегой Нираджа Рамлаганом военные-наемники из ЮАР. Он был в колонне эмигрантов, которая попала под огонь боевиков, оставляя город.

На колонну иностранных подрядчиков напали ИДИЛ, когда те бежали из отеля и из города. Множество местных, включая детей, погибли. Штурм длился 5 дней. Очевидцы рассказывают о трупах на улицах, многим из которых террористы из ИДИЛ отрезали головы. Пресс-секретарь минобороны Мозамбика, заявил, что в результате нападения погибли десятки беззащитных людей.

Французский нефтяной гигант Total приостановил работы на крупнейшем в Африке месторождении природного газа. Британское правительство дало на проект кредит в $1,4 млрд.

Во время нападения были сожжены авто, разграблены правительственные здания, а большая часть города разрушена. Вертолеты проводили непрерывные спасательные операции под обстрелом террористов. Из города удалось сбежать до 2 тыс. человек.