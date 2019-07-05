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пятница, 05 июля 2019 20:11

Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"

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Ибрагимович дублем принес победу своей команде над &quot;Торонто&quot;
Дубль Ибрагимовича принес победу его команде

37 летний швед Златан Ибрагимович продолжает забивать голы в МЛС.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продолжает забивать голы за "Лос-Анджелес Гэлэкси". На этот раз его дубль принес победу в матче против "Торонто"

Два гола Ибрагимович забил уже в конце матча. Первый гол - головой на 76-й минуте. А уже на последней минуте основного времени - реализовав выход один на один с вратарем.

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Таким образом Ибрагимович забил уже 13 голов за 15 матчей за "Гэлэкси". Однако он делит лишь второе место в списке бомбардиров чемпионата. Карлос Вела из "Лос-Анджелес" (не "Гэлакси") забил 17 голов. Правда 11 из них - с пенальти.

https://24tv.ua
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Дата
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