Хью Хефнер ни был уверен, что выдаст второй номер журнала Playboy

Обложка первого номера журнала Playboy / Wikipedia

10 декабря 1953-го в США тиражом в 70 тыс. экземпляров вышел первый номер журнала Playboy с актрисой Мэрилин Монро на обложке. Основатель журнала Хью Хефнер не был уверен, что выпустит второй номер. Но его страхи не оправдались - за неделю разошлись три четверти тиража. К концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров.

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Первый номер Хефнер укладывал на собственной кухне. Идея разместить на развороте красавицу пришла из армейской прошлого - Хью вспомнил, как пришпиливал у кровати фото девушек-кинозвезд. Обратившись к владельцу компании по выпуску календарей с красотками Джону Баумгартену, Хефнер получил в него фото молодой актрисы Нормы Мортенсон - Мэрилин Монро. Ее фото поместили на обложку первого номера, который принес Хефнер доход и возможность выпустить второй номер.

В 1955-м Хефнер решает помещать в журнале фото не только звезд, но и обычных красивых девушек. В частности, под вымышленным именем Джанет Пилгрим на обложке появляется фото девушки, которая в редакции занималась подпиской. Так в подсознании читателей закрепляется мнение, что красивые девушки не недостижимы, а живут рядом.

В 1960-х журнал публиковал произведения известных писателей - Курта Воннегута, Владимира Набокова, Ирвина Шоу, Евгения Евтушенко. Пик популярности приходится на 1970-е. После этого происходило снижение тиражей и уровня культурной значимости издание.

Дочь Хью Кристи Хефнер присоединилась к управлению журналом в 1975-м и стал главой компании в 1988 году. В 2008-м покинула должность.

Журнал отпраздновал 50-летие в 2004 году. В 2009-м сократил количество номеров до 11 в год, а в последствии до 10. С 2016-го Playboy больше не публикует фото полностью обнаженных девушек. Гендиректор издание Скотт Фландрия признал, что журнал не способен конкурировать со свободно доступной интернет-порнографией. В марте 2020-го вышел последний выпуск печатной версии. Одной из причин закрытия стала вспышка коронавируса в мире.