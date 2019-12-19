Художница рисует самых милых в мире зверей

Фото: boredpanda.com

Малайзийский художник Йи Чонг рисует зверюшек в цифровом виде и выводит их в реальный мир.

У художника уже более 93 тыс. фолловеров в Instagram, и их количество растет с каждым днем, сообщает Boredpanda.

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Он очень любит лис, его стиль рисования этих существ узнаваемый. Мистер Йи Чонг работал графическим дизайнером, но 5 лет назад перешел на фриланс, за маленькой зарплаты.

Художник признался, что проект возник спонтанно, и сначала он намеревался просто поэкспериментировать.

"Это должно было стать проверкой моего понимания света и тени, но людям они, похоже, очень нравятся, поэтому я продолжаю их рисовать до сих пор", - сказал он.

Иллюстратор не ожидал такой заинтересованности его работами. Признается, подписчики мотивируют делать иллюстрации лучше.

В интернете опубликовали учебник для магов ХVIII века. Книга содержит в себе изображение демонических существ и магических знаков. Учебник называется "Редкий изложение всего магического искусства в исполнении наиболее известных мастеров этого искусства". Написанный на немецком и латинском языках.