Художница рисует самых милых в мире зверей

Малайзийский художник Йи Чонг рисует зверюшек в цифровом виде и выводит их в реальный мир.
У художника уже более 93 тыс. фолловеров в Instagram, и их количество растет с каждым днем, сообщает Boredpanda.
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Он очень любит лис, его стиль рисования этих существ узнаваемый. Мистер Йи Чонг работал графическим дизайнером, но 5 лет назад перешел на фриланс, за маленькой зарплаты.
Художник признался, что проект возник спонтанно, и сначала он намеревался просто поэкспериментировать.
"Это должно было стать проверкой моего понимания света и тени, но людям они, похоже, очень нравятся, поэтому я продолжаю их рисовать до сих пор", - сказал он.
Иллюстратор не ожидал такой заинтересованности его работами. Признается, подписчики мотивируют делать иллюстрации лучше.
В интернете опубликовали учебник для магов ХVIII века.
Книга содержит в себе изображение демонических существ и магических знаков.
Учебник называется "Редкий изложение всего магического искусства в исполнении наиболее известных мастеров этого искусства". Написанный на немецком и латинском языках.
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