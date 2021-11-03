Христианский радиоведущий, который наживался на доверье людей, остаток дней проведет за решёткой / Courtesy Dallas County

В США суд приговорил христианского радиоведущего Уильяма Нила "Дока" Галлахера к трем пожизненным срокам за создание финансовой пирамиды.

Он выманил у 60 пожилых христианских инвесторов свыше $30 млн. Об этом пишет Daily Mail.

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Приговор вынесли после того, как несколько пожилых людей дали показания по делу о вымогательстве денег. На суде они заявили, что потеряли от $50 тыс. до $600 тыс. в результате инвестиций в Gallagher Financial Group Галлахера.

Некоторых он убедил продать дома или брать деньги взаймы у детей. 80-летний Галлахер и финансовая пирамида, которую он основал, рекламировали по христианскому радио слоган "Увидимся в церкви в воскресенье". Он также рекламировал бизнес в таких книгах, как "Иисус Христос, повелитель денег", и на христианском радио.

Заключенный находится за решеткой с марта 2019 года по обвинениям, аналогичным тем, за которые его сейчас осудил суд в Далласе. В 2020 году он признал себя виновным и уже был приговорен к 25 годам лишения свободы. В августе 2019 года ему предъявили дополнительное обвинение.

В августе B2B Jewelry и братья его меньше больше не смогут наживаться на украинцах. Сегодня был зарегистрирован законопроект №5865, призванный бороться с финансовыми пирамидами и попытками их создать.