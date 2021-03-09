Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Доктор Дэвид Ганн / Wikipedia

10 марта 1993-го противник абортов убил в США врача Дэвида Ганна, 47 лет, который прерывал женщинам беременность. Врач преимущественно лишал нежелательной беременности жительниц сельской местности.

Ганна застрелили во время протеста против абортов у женской клиники города Пенсакола, штат Флорида. Доктор Ганн делал аборты в нескольких больницах штатов Флориды и Алабамы. Он выходил из машины на стоянке возле клиники, когда Майкл Гриффин крикнул: "Не убивайте больше младенцев" и трижды выстрелили доктору в спину. Затем Гриффин сдался ближайшему полицейскому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Как написала газета The New York Times, Гриффин - христианин-фундаменталист и одиночка с плохим характером.

7 марта Гриффин присутствовал на молитве и собрании противников абортов. Он принадлежал к организации "Спасение Америки". Она собственно проводила акцию под стенами больницы. В организации не осудили убийство. "Хотя смерть Ганна - досадная, но верно и то, что таким образом будет спасено немало жизней младенцев", - сказал после убийства директор организации Дон Трешман.

Присяжные признали Гриффина виновным 4 марта 1994-го. Его приговорили к пожизненному заключению, которое отбывает до сих пор. Ему сейчас 59 лет. Гриффин попросил условно-досрочного освобождения в 2017-м, но "Комиссия по проверке правонарушителей" отклонила запрос, постановив, что преступник должен оставаться в тюрьме как минимум до 2043-го.

Убийство доктора Ганна было частью насилия со стороны противников абортов в начале 1990-х. Угрозы смертью, вандализм и поджоги больниц для прерывания беременности резко выросли в это время в США.

В ответ на эти акты террора отдельные штаты и федеральное правительство приняли новые законы, защищающие клиники для абортов.