Храм Святого Семейства теперь строят официально

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3312
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1431
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4213
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42249
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 423
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 369
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2061
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3150
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5643
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
8
18
5
4
10
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Показали празднование 93-летия королевы Елизаветы II
Показали празднование 93-летия королевы Елизаветы II
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Взорвалась квартира в жилом квартале - 19 человек пострадали
Взорвалась квартира в жилом квартале - 19 человек пострадали
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца
Видео
Все видео
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Количество пострадавших на российском военном заводе возросло до 116
Количество пострадавших на российском военном заводе возросло до 116
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Не везет россиянам: сгорел большой военный завод
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2142
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4401
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 459
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 522
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1089
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 171
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
воскресенье, 09 июня 2019 11:10

Храм Святого Семейства теперь строят официально

  Комментировать
Храм Святого Семейства теперь строят официально
Выдали разрешение на строительство храма в Барселоне. ФОТО: DW

Власти Барселоны выдали официальное разрешение на строительство одного из самых известных зданий в мире - Храма Святого Семейства работы архитектора Антонио Гауди.

К этого строительство не было зарегистрировано ни в одном реестре. То, что известная туристическая достопримечательность уже 137 лет подряд возводится незаконно, обнаружили только в 2016 году. Есть только одно упоминание о том, что Гауди однажды пришел к власти села Сант-Марти, которое позже стало районом Барселоны, и попросил разрешения на строительство, однако ответа не получил, сообщает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыли тайну исчезновения древней цивилизации

Планируется, что храм завершат строить в 2026 году - к 100-летию со смерти Гауди. Если все планы воплотятся в жизнь, то он станет самым высоким религиозным сооружением в Европе.

В городе Богуслав Киевской области молния ударила в купол Свято-Троицкого храма Русской православной церкви в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Храм Святого Семейства теперь строят официально». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Федорин день: что запрещено делать сегодня

Главный герой романа работает в Министерстве Правды

Самое читаемое
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 56954
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 27154
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
26
 Просмотров: 20602
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 16066
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 15066
Мир
Китай угрожает известным производителям техники
Китай угрожает известным производителям техники Просмотров: 495
В Молдове назначили временного президента
В Молдове назначили временного президента Просмотров: 270
В Бостоне поезд метро сошел с рельсов
В Бостоне поезд метро сошел с рельсов Просмотров: 135
В Будапеште правоохранители допросили украинского капитана затонувшего корабля
В Будапеште правоохранители допросили украинского капитана затонувшего корабля Просмотров: 234
В Варшаве горел 130-метровый небоскреб
В Варшаве горел 130-метровый небоскреб Просмотров: 351
Больше всего комментируют
14
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
11
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
8
Сын Ющенко открыл ресторан
3
Медведчук насмехался над Порошенко и Луценко в Санкт-Петербурге
2
С шаурмой и вином: Зеленский встретился с журналистами
Голосов: 91
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua