Храм Святого Семейства теперь строят официально

Выдали разрешение на строительство храма в Барселоне. ФОТО: DW

Власти Барселоны выдали официальное разрешение на строительство одного из самых известных зданий в мире - Храма Святого Семейства работы архитектора Антонио Гауди.

К этого строительство не было зарегистрировано ни в одном реестре. То, что известная туристическая достопримечательность уже 137 лет подряд возводится незаконно, обнаружили только в 2016 году. Есть только одно упоминание о том, что Гауди однажды пришел к власти села Сант-Марти, которое позже стало районом Барселоны, и попросил разрешения на строительство, однако ответа не получил, сообщает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыли тайну исчезновения древней цивилизации

Планируется, что храм завершат строить в 2026 году - к 100-летию со смерти Гауди. Если все планы воплотятся в жизнь, то он станет самым высоким религиозным сооружением в Европе.

В городе Богуслав Киевской области молния ударила в купол Свято-Троицкого храма Русской православной церкви в Украине.