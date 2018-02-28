Храм Гроба Господня снова откроют

28 февраля откроют Храм Гроба Господня. Фото: ticketforplane.ru

Храм Гроба Господня вновь откроется в среду, 28 февраля.

Об этом объявили лидеры церкви после того, как Израиль приостановил план налогообложения имущества церкви в Иерусалиме, сообщает Timesofisrael.

Храм Гроба Господня снова откроется после того, как город приостановит сбор церковных налогов. До этого он был закрыт в течение трех дней церквями в знак протеста против движения муниципалитета Иерусалима и в ожидании израильского законодательства, которое повлияло бы на способность церквей продавать свою землю.

"После конструктивного вмешательства премьер-министра, Церкви с нетерпением ждут встречи с министром Ханебби и всеми теми, кто любит Иерусалим, чтобы обеспечить, что наш Святой город, где наше христианское присутствие продолжает сталкиваться с вызовами, остается местом, где три монотеистические религии могут жить и процветать вместе", - говорится в заявлении руководителей церкви.

Продвижение законодательства, поддержанное Министерством юстиции, решительно выступает против церковных лидеров, которые осуждают то, что они считают попытками Израиля ограничить их способность покупать и продавать свои единственные реальные активы - реальные недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламент Израиля усложнил возможное разделение Иерусалима

В дополнение к муниципалитету Иерусалима, который приостановил действия по сбору налогов в последние недели, правительство также приостановит все находящиеся на рассмотрении законы о церковной земле, пока комитет не обсудит этот вопрос.

Сообщается, что комитет будет работать, учитывая интересы всех задействованных сторон, чтобы сформулировать решение вопроса муниципальных налогов на имущество, принадлежащее церквам, которые не являются домами для поклонения.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье, 25 февраля, закрыли в знак протеста против нововведений в налоговое законодательство Израиля. Законопроект, который будет обсуждаться во время заседания министерского комитета Израиля, дает право государству экспроприировать (принудительно отчуждать имущество) земли церкви, которые та сдает в аренду частным компаниям.