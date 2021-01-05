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вторник, 05 января 2021 15:08

Хотели бы, как в Китае? За коррупцию к смертной казни приговорили экс-главу крупнейшей финкомпании

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Хотели бы, как в Китае? За коррупцию к смертной казни приговорили экс-главу крупнейшей финкомпании
К смертной казни приговорили Лай Сяоминя. Фото: Reuters

Бывшего главу China Huarong, одной из крупнейший финансовых компания Китая, Лай Сяоминя приговорили к смертной казни за взяточничество.

Во вторник, 5 января, такое решение принял суд города Тяньцзинь, сообщил Reuters.

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По данным издания, Сяоминь осужден за вымогательство и получение взяток на сумму более $1 млрд за 10 лет.

"Социальный ущерб был огромен, а преступления были чрезвычайно серьезные, и он должен быть строго наказан в соответствии с законом", - заявил суд.

Сяоминя также обвинили в двоеженстве.

Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма не появлялся на публике уже 2 месяца. Последний раз его видели в конце октября на форуме в Шанхае, где он критиковал китайскую регуляторную систему.

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