Хорватию примут в Шенгенскую зону

Еврокомиссия предложила Совету ЕС обсудить рекомендацию с целью интеграции Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Актом о присоединении 2011 года Фото: Зеркало недели

Европейская комиссия официально рекомендовала присоединения Хорватии к странам-членам Шенгенской зоны.

Еврокомиссия считает, что по результатам процесса шенгенской оценки, начатого в 2016 году, Хорватия приняла меры, необходимые для обеспечения выполнения необходимых условий для полного применения шенгенских правил и стандартов, пишет "Европейская правда".

Хорватии нужно будет продолжать работать над выполнением условий - управлением ее внешними границами.

"Я благодарен Хорватии за ее усилия и настойчивость выполнить все необходимые условия для присоединения к Шенгену. Только благодаря объединению и стоя вместе мы можем обеспечить сильную Шенгенскую зону. Совместное достижения Шенгена должно быть нашей общей целью. Вот почему я верю, что государства- члены принимать правильные шаги для того, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгена ", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Еврокомиссия предложила Совету ЕС обсудить эту рекомендацию с целью интеграции Хорватии в Шенгенскую зону в соответствии с Актом о присоединении 2011 года.

Шенгенская зона - самая большая зона свободных путешествий в мире. Сейчас включает 22 страны ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндию, Германию, Грецию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Испанию, Швецию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию и Словению, а также 4 ассоциированные страны, не входящие в ЕС Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн.