Хиллари Клинтон сделала заявление по выборам

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента. Фото - 112

Бывшая кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента на выборах 2020 года.

Но при этом она заверила, что продолжит говорить о политике и "никуда не денется", передает News 12 Westchester.

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"Я не буду баллотироваться, но я собираюсь продолжать работать и говорить и отстаивать то, во что я верю. Я хочу быть уверенной, что люди понимают, что я продолжу говорить. Я никуда не денусь", - заявила экс-кандидат в президенты.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон написала книгу "Что случилось?". В ней рассказала, как Дональд Трамп победил ее на выборах 2016 года. Впервые демократ раскрыла все детали случившегося во время бурных выборов.