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четверг, 13 мая 2021 13:59

ХАМАС выглядит победителем. Израиль будет проводить наземную операцию - эксперт

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ХАМАС выглядит победителем. Израиль будет проводить наземную операцию - эксперт
У Газі зруйновано вежу. Ізраїль буде проводити зачістку. Фото: REUTERS / Ібрахім Абу Мустафа / Сухайб Салем

Конфликт между Палестиной и Израилем будет углубляться и перейдет в новую фазу, сказал Gazeta.ua эксперт по международной политике Сергей Данилов.

"Ночными обстрелами ХАМАС продемонстрировал, что способен применять более тяжелые ракеты на большие расстояния. Если бы кто-то заставил Израиль сейчас согласиться на перемирие, то это бы выглядело как согласие на условиях ХАМАС, который выглядит победителем этого раунда. Важно и то, как отреагировала улица. в частности, граждане Израиля арабского происхождения на столкновение в мечети Аль-Акса - в городах со смешанным еврейским и арабским населением ситуация выходит из-под контроля. Ночью в городе Лод должен был быть комендантский час, зато были столкновения между сторонами с пневматическим оружием", - пояснил .

Растет вероятность наземной операции израильской армии против ХАМАСа в Газе

"Это очень рискованно по количеству жертв, учитывая опыт 2014 года. Придется вести операцию среди гражданского населения в урбанистической среде с плотной застройкой, где каждый дом превращается в крепость, а дома соединены подземными ходами, причем многоэтажными. То есть после зачистки квартала в тылу снова будут вооружены противники. Все будет сопровождаться жертвами среди мирного населения и соответственно международным давлением на Израиль, чтобы боевые действия были прекращены. Это также ставит под сомнение установления дипломатических связей Израиля со странами Персидского залива, которое происходило в последние несколько лет".

Для стран-членов НАТО война в Израиле не несет прямой угрозы, добавил эксперт.

"Это не зона ответственности НАТО. Но обострение срывает возможности для улучшения отношений между Турцией и Израилем, о чем говорилось в прошлом году. Для США участие Ирана в поддержке ХАМАСа пошатнет вероятность возвращения Штатов к ядерной сделке 2015 (переговоры, которые стартовали в Вене в начале апреля, призваны создать дорожную карту для отмены санкций Вашингтона против Ирана, зато Тегеран должен вернуться к соблюдению ограничений по ядерной программе, которые были изложены в соглашении. Соглашение имеет целью помешать Ирану получить ядерное оружие - ред. Gazeta.ua). Что касается отношений США и Израиля, то конфликт пошатнет баланс. Байден в последнем разговоре с Нетаньяху вел себя сдержанно, говорил, понимает угрозу от обстрелов, но одновременно будет влиять на кабинет израильского премьера, чтобы происходила деэскалация конфликта. В то же время США имеют обязательства по обеспечению безопасности Израиля".

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В Украине - оптимальная позиция.

"Зеленский высказался, что эскалация должна быть прекращена. Это правильно. Надо помнить о сбалансированной украинской внешней политике, в которой часто на голосованиях по важным для Израиля вопросах в международных организациях мы выходим из зала и Израиль не голосует так, как бы нам хотелось ", - пояснил Данилов.

С начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом боевики террористического радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 1,5 тыс. ракет за последние три дня.

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13
мая

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