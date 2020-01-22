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среда, 22 января 2020 00:34

"Хакнули" телефон миллиардера Джеффри Безоса: подозревают принца

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&quot;Хакнули&quot; телефон миллиардера Джеффри Безоса: подозревают принца
Мобильный телефон миллиардера Джеффри Безоса "хакнули". Фото: Газета.ру

Мобильный телефон миллиардера Джеффри Безоса "хакнули" после того, как он получил сообщение из личного аккаунта наследника Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана.

С владельцем Amazon Салман вел "дружескую переписку" в WhatsApp, пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По результатам цифрового анализа обнаружили, что к зашифрованному сообщению, которое прислал наследник, добавили вредоносный файл. Он проник в телефон миллиардера. Анализ признал, что "заражение" телефона спровоцировал именно направленный Салманом видеофайл.

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В течение нескольких часов с телефона миллиардера изъяли значительное количество данных. В то же время в издании не знают, какую именно информацию удалось получить.

В Facebook похитили жесткие диски с данными около 29 000 нынешних и бывших сотрудников компании. Там были имена сотрудников, банковские реквизиты, последние 4 цифры номеров социального страхования, а также данные о зарплате и бонусы. Ничего из этого зашифровано не было.

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