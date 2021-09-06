Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Логотип Equifax на экране мобильного. Кража данных стала одним из самых больших киберпреступлений современности / Getty Images

7 сентября 2017-го американское бюро кредитной истории Equifax сообщило, что подверглось взлому, в ходе которого злоумышленники получили доступ к персональным данным 145,5 млн человек в США, Канаде и Великобритании. Злоумышленники украли имена, номера социального страхования, даты рождения, адреса и, в некоторых случаях, номера водительских прав. Также украли информацию о 209 тыс. кредитных карт. Компания утверждает, что обнаружило киберпреступления 29 июля 2017-го.

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1 марта 2018-го Equifax объявило, что от взлома пострадали еще 2,4 млн клиентов в США, увеличив число пострадавших до 147,9 млн человек. Уязвимость, которой воспользовались китайские хакеры в системах Equifax, была незамеченной в течение 134 дней.

В июле 2019-го издания New York Times, New York Post и другие СМИ сообщили, что Equifax согласился заплатить около $650 млн компенсации для урегулирования судового спора, связанного с утечкой данных.