Хакеры остановили работу одну из крупнейших трубопроводных компаний

7 мая из-за кибератаки компания Colonial Pipeline вынуждена была временно остановить все трубопроводы и вывести некоторые системы из сети. Фото: Pixabay

Одна из крупнейших компаний США, занимающихся транспортировкой нефтеперерабатывающей продукции, Colonial Pipeline, заявила, что стала жертвой кибератаки и приостановила работу трубопроводов.

7 мая из кибератаке компания Colonial Pipeline вынуждена была временно остановить все трубопроводы и вывести некоторые системы из сети. Об этом сообщается на сайте компании.

Сейчас Colonial Pipeline привлекли для расследования характера и масштаба инцидента стороннюю компанию по кибербезопасности. Там также обратились в милицию и федеральных органов США.

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"Сейчас нашей главной задачей является безопасное и эффективное восстановление нашей работы. Этот процесс уже идет, и мы усердно работаем над решением этого вопроса и минимизацией убытков для наших клиентов", - говорится в сообщении компании.

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