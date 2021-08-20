Хакеры атаковали крупнейшую криптобиржу страны

Хакеры атаковали крупнейшую японскую криптобиржу Liquid, выведя криптовалюты на сумму более $94 млн.

Похищенные деньги злоумышленники перевели на четыре разных кошелька, пишет CNBC.

"Мы проводим расследование и регулярно обновляем информацию", - заявили представители биржи.

Liquid входит в топ-20 лучших криптобирж мира. За последние сутки она обработала транзакций на сумму более $133 млн.

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10 августа платформу децентрализованных финансовых сервисов Poly Network взломали киберпреступники. Оттуда вывели более $600 млн в криптовалютах. В целом хакеры вывели 2858 токенов криптовалюты Ethereum примерно на $267 млн, 6610 токенов Binance на сумму более $252 млн и около $85 млн в токенах USDC в сети Polygon. Poly Network в письме к злоумышленникам пригрозила, что правоохранители в любой стране классифицируют это как тяжкое экономическое преступление и будут искать преступников. Уже на следующий день хакеры вернули $258 млн криптографической компании Elliptic.