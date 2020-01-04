Хафтар объявил в Ливии мобилизацию

В свое время Хафтар ездил в Москву, где встречался с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: Reuters

В Ливии объявили мобилизацию.

Это сделал генерал Халиф Хафтар, который контролирует восток Ливии.

"Принимаем вызов (Турции - ред.).

Объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск", - заявил он.

В последние месяцы Хафтар пытается захватить столицу Ливии - Триполи. В свое время он ездил в Москву, где встречался с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

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Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию. В Ливии действует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар.