Хафтар объявил в Ливии мобилизацию

В Ливии объявили мобилизацию.
Это сделал генерал Халиф Хафтар, который контролирует восток Ливии.
"Принимаем вызов (Турции - ред.).
Объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск", - заявил он.
В последние месяцы Хафтар пытается захватить столицу Ливии - Триполи. В свое время он ездил в Москву, где встречался с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
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Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию.
В Ливии действует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.
Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар.
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