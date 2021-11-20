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воскресенье, 21 ноября 2021 03:33

Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

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Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС
15 декабря он будет возведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Фото: NASA

Американский грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции. Он пребывал в ее составе три месяца, а теперь отправился в автономный полет.

Об этом сообщает NASA. Космический "грузовик" доставлял на МКС около 4 тонн материалов для научных исследований и оборудования для орбитальной лаборатории.

Операция его отстыковки от модуля Unity была проведена в 18:00 по киевскому времени. С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние, после чего его вместе с мусором и отходами со станции выпустили в автономный полет.

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В ходе полета на корабле с помощью специальных датчиков будут проводиться исследования эффективности его термозащиты. 15 декабря он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

NASA перенесло экспедицию в месяц до 2025 года.

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