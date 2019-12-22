Грузовик врезался в автобус: есть погибшие

Автор: twitter.com В Гватемале грузовик протаранил автобус дальнего следования. 19 человек погибли

19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса на востоке Гватемалы. Около трех десятков получили ранения.

"В субботу около 03:30 по местному времени вблизи города Гуалан грузовик, перевозивший фрукты, врезался в автобус дальнего следования с 55 пассажирами, следовавший впереди. В результате по меньшей мере 19 человек погибли, еще 26 получили ранения. Раненых доставили в ближайшую больницу" , - говорится в сообщении, пишет УНН.

Предварительное расследование показало, что причиной катастрофы стало превышение скорости грузовиком на участке изгиба дороги.

Полиция задержала обоих водителей.

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На северо-западе Гватемалы в деревне близ границы с Мексикой дом рухнул в пропасть, вызванную смещением грунта. Погибли 4 человека.