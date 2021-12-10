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пятница, 10 декабря 2021 04:05

Грузовик с мигрантами влетел в стену: погибли полсотни человек

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В Мексике перевернулся грузовик с прицепом, перевозивший мигрантов. Погибли, по меньшей мере, 49 человек, а еще 58 были травмированы.

ДТП произошло в четверг, 9 декабря, в столице мексиканского штата Чиапас Тукстла-Гутьерре, пишет El País.

Водитель превысил скорость, из-за чего при повороте не справился с управлением и въехал в подпорную стену. Прицеп оторвался от автомобиля, а пассажиров разбросало по дороге, рассказали в Службе гражданской защиты штата Чиапас.

В общей сложности в прицепе грузовика находились не менее 107 мигрантов из стран Центральной Америки. По словам очевидцев, водитель автомобиля после аварии скрылся.

Автор: @MLopezSanMartin / twitter.com
 

Известно, что грузовик утром покинул Гватемалу и направлялся в штат Веракрус, чтобы впоследствии добраться до Пуэбли. Этот маршрут является одним из самых распространенных коридоров для мигрантов, спасающихся от насилия в Центральной Америке.

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В этом году на территории Мексики задержали более 228 тысяч мигрантов, и около 120 тысяч человек обратились с просьбой о предоставлении убежища.

7 декабря маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.

13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Еще семеро искалечились.

Новозаводской районный суд Чернигова на два месяца отправил под стражу водителя грузовика Сергея Карповца, обвиняемого в ДТП.

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