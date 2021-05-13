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четверг, 13 мая 2021 23:09

Грузия вышла из локдауна

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Грузия вышла из локдауна
Локдаун в Грузии завершился. Фото: Reuters

В Грузии 13 мая завершился масштабный локдаун.

С сегодняшнего дня в стране возобновили работу: муниципальный транспорт, школы и государственные детские сады, сообщает Agenda.ge.

Однако общегосударственный комендантский час остается действующим с 21:00 до 05:00.

Локдаун в Грузии был введен 3 мая.

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По данным Worldometer, в мире выявлено 161 113 261 случай заболевания Covid-19, в частности 3346207 летальных, выздоровели 138 942 927 человек.

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