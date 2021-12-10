Грузия упростила для иностранцев получение безопасного Covid-статуса

Требование касается людей старше 18 лет. Фото: pixabay.com

Иностранным гражданам, которые прибывают в Грузию, для подтверждения безопасного Covid-статуса отныне достаточно предоставить соответствующие документы, выданные в стране проживания.

Такие изменения внесли в постановление правительства страны, сообщает информационный портал "Новости - Грузия". Они уже вступили в силу.

"Зеленый" статус иностранных граждан, которые не зарегистрированы на электронном портале www.covidpass.moh.gov.ge в приложении CovidPass Georgia и EU Digital Covid Certificate, будет проверяться по QR-коду, выданному страной проживания. Или будет предоставляться на основании справки о полной вакцинации или документа о негативном ПЦР-тесте", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

С 1 декабря посещать культурно-развлекательные заведения, рестораны, кафе, тренажерные залы и горнолыжные курорты в Грузии могут только владельцы "зеленого" Covid-статуса. Он предоставляется лицам, которые прошли полный курс вакцинации, выздоровели от коронавируса или сдали ПЦР- или тест на антигены. Требование касается людей старше 18 лет.

В Грузии с начала пандемии зафиксировали более 879 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 822 тыс. человек, умерли - 12,5 тыс.

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С 15 декабря Польша вводит новые правила въезда в страну. Правительство Польши также приняло решение ужесточить карантинные ограничения.