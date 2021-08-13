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пятница, 13 августа 2021 09:31

Группе лиц позволили получить третью дозу вакцины

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Группе лиц позволили получить третью дозу вакцины
В США людям с ослабленным иммунитетом позволили получить третью дозу вакцины. Фото: Reuters

В США разрешили сделать третью прививку лицам с ослабленным иммунитетом.

Другим людям, которые полностью вакцинировались, не нужна усиливающая вакцина, сообщили в американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Третью прививку рекомендовали сделать людям после операции по пересадке органов, онкобольным, пациентам со СПИДом, аутоиммунными заболеваниями и людям, которые принимают лекарства для подавления иммунитета.

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"Страна вступила в очередную волну пандемии. Люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску тяжелого Covid-19. После тщательного изучения имеющихся данных мы определили, что эта небольшая уязвимая группа может получить пользу от третьей дозы вакцин", - заявила исполняющая обязанности комиссара управления Джанет Вудкок.

Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами планирует разрешить лицам со слабым иммунитетом прививаться третьей дозой вакцины Pfizer или Moderna. Исследование, проведенное американским Институтом Джонса Хопкинса в мае, выявило, что лишь 17% реципиентов трансплантированных органов имели антитела после первой вакцинации, а 35% выработали антитела после двух доз.

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Дата
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