Группа The Prodigy отменила все концерты из-за смерти Кита Флинта. Фото: STYLEINSIDER

Группа The Prodigy объявил об отмене ближайших концертов из-за смерти своего вокалиста Кита Флинта.

"После трагической смерти Кита Флинта все будущие концерты The Prodigy немедленно отменяются", - сообщается на официальной странице группы в Facebook.

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Музыканта нашли мертвым утром в понедельник, 4 марта, в своем доме, в графстве Эссексе. Предполагают, что это было самоубийство.

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт откровенно рассказывал о планах совершить самоубийство, когда ему все надоест. Говорил, что мечтает в определенном возрасте оглянуться назад и сделать вывод, что прожил полноценную жизнь.