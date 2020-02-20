Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы

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Зима осложнила жизнь беженцев в Сирии. На прошлой неделе из региона Идлиб, где ведутся боевые действия, сбежали более 235 тысяч человек. Они вынуждены ночевать под открытым небом.

Часть беженцев организовала импровизированный лагерь в городе Азаз, что севернее Идлиб в направлении Турции. Разбили палатки среди поля на окраине города. На днях там выпал снег. Наряду остановились грузовики с их вещами. Греются и готовят пищу на костре. С ними домашние животные.

Из еды в местных магазинах могут приобрести хлеб по турецкие лиры.

Среди переселенцев не менее 140 тыс. Детей. Они начали перемещение с северо-запада Сирии 12 декабря из-за роста уровня насилия, говорится в докладе управления ООН по координации гуманитарной деятельности от 27 декабря.

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К недавним сирийским переселенцам входит более 400 тыс. человек, которые покинули свои дома в период с конца апреля до начала декабря. За этот же период ООН зафиксировало более 1330 смертей среди мирного населения.

Сирийские и российские силы в последнее время усилили бомбардировки целей в Идлибе. Турция осуществила удар по Сирии в ответ на обстрел своих военнослужащих. Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против и деловые начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 году до конфликта в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го - Турция.