Грете Тунерг вручат премию мира

Тунберг и ее движение Fridays for Future удостоились высшей награды правозащитной организации Amnesty International - звание "Посол совести". Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Екоактивистку 16-летнюю Грету Тунберг из Швеции отметят Международной детской премией мира.

"Влияние и Греты, и Дивины Малум на будущее многих детей неоспоримо. Поэтому они законные победители Международной детской премии мира", - сказал основатель сайта KidsRights и председатель экспертного комитета Марк Дулларт.

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Второй лауреат - 15-летняя Дивина Малум. Она создала инициативу "Дети за мир", в которую входят 100 детей из десяти регионов Камеруна. Целью организации является ознакомление детей с их правами.

Церемония вручения премии пройдет 20 ноября - во Всемирный день детей. Организационный комитет выбирал победителей из 137 заявок.

В конце сентября 16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбы против изменения климата.