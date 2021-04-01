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четверг, 01 апреля 2021 08:33

Грете Тунберг поставили памятник за $33 тысячи
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В Великобритании в университете Винчестера установили памятник в полный рост шведской эко-активистке 18-летней Грете Тунберг.

Студенты заведения выказали недовольство проектом и заявили, что $33 тыс., которые потратили на создание статуи, лучше было бы потратить на что-то более нужное, пишет BBC. Хотя студенческое сообщество и поддерживает позицию Тунберг относительно изменений климата, статую назвали "тщеславным проектом".

Фото: Reuters

"Грета - молодая девушка, которая, несмотря на трудности в жизни, стала ведущей мировой активисткой по защите окружающей среды. Как университет устойчивого развития и социальной справедливости мы гордимся тем, что чествуем девушку. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество", - отметил один из профессоров.

В администрации учебного заведения заверили, что деньги на памятник не брали из фонда поддержки студентов или сотрудников. За 2020 год студентам перечислили более $7 млн.

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Грета Тунберг стала всемирно известной экологической активисткой после своей поездки в 2019 году на яхте в Нью-Йорк, где она приняла участие в климатическом саммите ООН.

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01
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