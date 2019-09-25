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среда, 25 сентября 2019 13:13

Грета Тунберг получила престижную награду

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Грета Тунберг получила престижную награду
Активистка Грета Тунберг получила аналог Нобелевской премии. Фото: s0.rbk.ru

Грету Тунберг из Швеции, которая выступила за решение екологических проблем, наградили премией Right Livelyhood Award.

Это отличие, которое также называют альтернативной Нобелевской премией, пишет DW.

Девушка стала лауреатом премии потому, что добилась внимания политиков к необходимости решительных мер, чтобы защитить климат.

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"Ее бескомпромиссная манера говорить правду сильным мира сего, вызвала огромный резонанс" - отметило жюри альтернативной Нобелевской премии.

Награду создал немецко-шведский писатель и профессиональный филателист Якоб фон Икскюль. Начиная с 1980 года, премию ежегодно вручают в Стокгольме людям, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств.

16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вимирания. Активистка заявила, что новое поколение наблюдает за действиями власти и начинает осознавать ее измену .

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