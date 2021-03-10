Греция откроется для туристов с 14 мая

Руины Акрополиса в Афинах / Wikipedia

Греция объявила, что с 14 мая будет открыта для всех туристов, независимо от того, вакцинированы ли они.

Министр туризма страны Харис Теохарис пообещал, что страна будет впускать тех, кто вакцинирован, а также тех, у кого есть отрицательный ПЛР-тест на коронавирус или тест на антитела. Об этом пишет Euro Weekly News.

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"Хотим открыть туризм с 14 мая с конкретными правилами и обновленными протоколами. А пока будем постепенно снимать ограничения, если позволят условия. Приближаемся к выходу из этого темного туннеля благодаря силе человеческого духа и прогресса науки. Позвольте подчеркнуть, что ни одно изображение не может лучше передать возвращение к нормальности туризма, чем греческая улыбка, пейзажи и гостеприимство. Готовы делиться опытом освобождения от неприятных воспоминаний о пандемии с каждым из наших гостей", - сказал Теохарис.

Сейчас Греция разворачивает программу вакцинации жителей своих островов с населением менее 1000 человек.

Из-за коронавируса доходы от туризма в греческой экономике в 2020-м сократились на 75% по сравнению с 2019-м. Всего же в прошлом году она сократилась более чем на 10%.