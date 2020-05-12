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вторник, 12 мая 2020 06:30

Греция готовится открывать туристический сезон

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Греция готовится открывать туристический сезон
Греция рассказала об открытии туристического сезона. Фото: Reuters

Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля.

Власти страны подготовили детальный план осторожной перезагрузки туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса, сообщает Ekathimerini.

План, составленный Министерством туризма и Национальной организацией здравоохранения Греции, предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц, других мест размещения туристов, а также транспорта.

Ношение защитной маски будет обязательным во время проезда на всех видах транспорта как минимум до 15 июня, когда это требование планируют пересмотреть. Также маски должен носить персонал в гостиницах или других туристических заведениях.

Кроме того, персонал гостиниц обязан пройти инструктаж по обеспечению надлежащей дистанции и уметь реагировать в случае подозрения на заболевание. Врач на месте должен проводить тесты на Covid-19.

Работники отелей должны проживать в отдельных комнатах, им ежедневно мерить температуру. Места общего пользования регулярно дезинфицировать.

Правительство Греции рассматривает вариант приема только туристов, которые прошли тест на Covid-19 с отрицательным результатом. Туристам также хотят измерять температуру по прибытии в страну.

Если во время отдыха у туристов возникнут симптомы болезни, планируется перемещать их к карантинным заведений.

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Как сообщалось, Черногория и Турция также готовятся к восстановлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.

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