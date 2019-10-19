Греческая церковь провела важный ритуал в отношении ПЦУ

Греческая церковь признала Православную церковь Украины, вступив в каноническое общение с ней.

Об этом сообщил депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко на своей странице в Facebook.

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Элладская церковь внесла в Диптих имя Предстоятеля Православной Церкви Украины. Он констатировал, что признание ПЦУ Церковью Эллады произошло.

"Впервые имя Блаженнейшего Епифания было упомянуто во время Великого входа на Божественной литургии в Салониках, во время служения Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея и Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима", - написал Павленко и выразил свою благодарность.

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Греческая церковь - первая после Вселенского патриархата среди поместных православных церквей признала независимую украинскую церковь. Глава ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил главу Священного Синода Церкви Греции.