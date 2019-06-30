Границу Израиля будут охранять роботы

Автономные роботизированные пулеметные вышки на границе Израиля / фото: БВЕ

Израиль укрепляет границу с сектором Газа, модернизируя наблюдательные пункты и оснащая их новейшими боевыми модулями Sentry Tech.

Автоматическая роботизированная система оснащена 5,56 мм или 7,62 мм пулеметом, ракетными установками, боевым лазером и пуленепробиваемым куполом, сообщает израильский 9 канал.

Модули также имеют датчики и сенсоры, позволяющие своевременно выявлять нарушителей границы и передавать в центр управления всю информацию о них.

Чтобы избежать случаев дружественного огня модули также оснащены системой определения свой / чужой по электронным и визуальными метками.

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"Комплекс способен самостоятельно обнаруживать и идентифицировать нарушителя, но открывать огонь может только по команде из центра. Стражи башни используются также для визуального наблюдения за местностью", - отмечается в сообщении.

Администрация президента США Дональда Трампа готова инвестировать $ 50 млрд в экономику Палестинской национальной автономии после прекращения ее конфликта с Израилем.