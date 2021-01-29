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пятница, 29 января 2021 12:03

Грабитель ворвался в паб, напился и уснул

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Грабитель ворвался в паб, напился и уснул
Паб после погрома / Newcastle Chronicle

Грабитель ворвался в паб, чтобы ограбить, но напился, устроил бардак, и заснул.

Мариуса Петрикас, 30 лет, нашли через несколько часов в баре. Владелец услышал храп спящего на диване грабителя. Об этом пишет Daily Star.

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Грабитель английском Ньюкасле забаррикадировался внутри помещения пивными бочками. Владелец, который уже боролся с последствиями коронавируса для своего бизнеса, оценил ущерб в 21 450 фунтов. Это в пересчете 826 тыс. грн.

Петрикас использовал металлический прут, чтобы проникнуть в паб City Tavern рано утром. Видеонаблюдение показывает, как он налил себе выпить перед тем, как устроить бардак.

"Его нашли в 6 утра, когда владелец обнаружил, что дверь не заперта. Он услышал храп, поэтому вызвал полицию, которая приехала и нашла подсудимого спящим", - сказал обвинитель Алек Бернс.

Паб был настолько сильно поврежден, что владелец Дэвид Кинг не мог открыться, пока не провел ремонт.

"Это было похоже на последнюю каплю, которая сломала спину верблюда. Мы и так едва держались за коронавирус, а тут такая беда", - сказал Кинг.

Он сказал, что это подорвало моральный дух персонала, а фотографии памятных событий были сорваны со стен и уничтожены.

Петрикас признался в ограблении. Кроме возмещения убытков за паб, он должен заплатить штраф за драку, нападение и преступный ущерб на сумму более 5 тыс. фунтов. Это 193 тыс. грн. В этом случае парень разгромил свой дом после того, как домовладелец сказал убираться - выбросил мебель из окна, забаррикадировался внутри, поэтому полиция ударила его электрошокером 6 раз. Наконец, он выпрыгнул из окна и разбил себе голову, потом бросился на офицеров, кусая их, когда пробовали его арестовать. В Мариуса проблемы с психическим здоровьем. Однако, кроме возмещения убытков, он должен будет также отсидеть теперь 12 месяцев за буйство в пабе.

Между тем в Словакии вора во время ограбления заправки помогла поймать женщина, которая занялась с ним оральным сексом.

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Дата
29
января

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