Государство оплатит коммуналку граждан, работающих из дома

Налоговое законодательство Германии предусматривает право на скидки, только если одна из комнат используется исключительно как офис. Фото: pixabay.com

Чтобы помочь компенсировать расходы на отопление, электричество и другие счета в Германии планируют ввести налоговую скидку для людей, которые удаленно работают во время карантина.

Коалиция Ангелы Меркель согласовали предложение, которое позволит сотрудникам, работающим из дома, сократить годовой налоговый счет на €5 за рабочий день до максимальной суммы €600 в год, сообщает The Local.

Налоговое законодательство Германии предусматривает право на скидки, только если одна из комнат используется исключительно как офис. Но из-за пандемии Covid-19 миллионы людей работают удаленно, из-за чего растет число призывов к смягчению правил.

Около 56% немецких сотрудников потенциально могут временно работать из дома.

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