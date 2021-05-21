Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили российскую военную агрессию в Украине

Блинкен обсудил с канадским коллегой российскую агрессию в Украине. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно обсудили российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма.

Разговор состоялся в кулуарах 12-й встречи министров Арктического совета в четверг, 20 мая. В рамках встречи обсудили ряд вопросов, касающихся как отношений США и Канады, так и ситуации по всему миру, сообщает Министерство иностранных дел Канады.

"Министр Гарно и госсекретарь Блинкен также рассмотрели проблемы, создаваемые Россией, в том числе ее подрывные действия, в частности ее крупномасштабное, необъявленное передвижение войск в Украине и вокруг нее и незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме Украины говорили также о ситуации на Дальнем Востоке, пандемии коронавируса, угрозы со стороны Китая, обсудили экономическое сотрудничество между Канадой и США.

В заключение встречи они подтвердили свою общую приверженность проведению Всемирного саммита по вопросам демократии.

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Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой закрепили политику страны о непризнании аннексии Крыма Россией. Ее поддержали конгрессмены как от Республиканской, так и от Демократической партий США.