Госдеп США предупредил партнеров строительства "Северного потока-2" о плохих последствиях

Помпео пригрозил санкциями строителям "Северного потока-2". Фото: Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к компаниям-партнера российского проекта Nord Stream 2 и пригрозил компаниям последствиями в случае продолжения поддержки проекта.

"Это очевидное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты вредного влияния со стороны России, мы не будем мириться: идите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил Помпео, сообщает Государственный департамент США в Twitter.

"Это действие создает вероятность введения санкций США против инвестиций и других видов деятельности, связанной с российскими трубопроводами", - подчеркнул тогда глава Государственного департамента Майк Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против "Северного потока-2" США анонсировали новые санкции

Проект строительства газопровода Nord Stream 2 для поставок газа в Европу в обход Украины осуществляет российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.