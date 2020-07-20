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Госдеп США предупредил партнеров строительства "Северного потока-2" о плохих последствиях

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Госдеп США предупредил партнеров строительства &quot;Северного потока-2&quot; о плохих последствиях
Помпео пригрозил санкциями строителям "Северного потока-2". Фото: Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к компаниям-партнера российского проекта Nord Stream 2 и пригрозил компаниям последствиями в случае продолжения поддержки проекта.

"Это очевидное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты вредного влияния со стороны России, мы не будем мириться: идите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил Помпео, сообщает Государственный департамент США в Twitter.

"Это действие создает вероятность введения санкций США против инвестиций и других видов деятельности, связанной с российскими трубопроводами", - подчеркнул тогда глава Государственного департамента Майк Помпео.

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Проект строительства газопровода Nord Stream 2 для поставок газа в Европу в обход Украины осуществляет российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

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