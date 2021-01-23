Госдеп США осудил насилие на протестах в России

В США отмечают, что российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений. Фото из открытых источников

Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих и журналистов на митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального. Митинги пошли 23 января по все территории России.

В США отмечают, что российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников. Заявление опубликовано на сайте Госдепа.

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"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального. Мы призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории", - говорится в заявлении.

В субботу, 23 января, в российских городах на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тыс. человек.