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вторник, 01 февраля 2022 07:52

Госдеп приказал членам семей госслужащих США уехать из Беларуси

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Госдеп приказал членам семей госслужащих США уехать из Беларуси
В США не советуют своим гражданам ехать в Беларусь. Фото: Reuters

Государственный департамент США призвал своих граждан не ездить в Беларусь и сообщил о вывозе членов семей госслужащих из-за увеличения российского военного контингента.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"31 января 2022 года Госдепартамент распорядился уехать из страны членам семей госслужащих США. В связи с усилением необычной и тревожной российской военной активности вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие путешествовать к ней, должны знать, что ситуация непредсказуема, и в регионе наблюдается повышенное напряжение", - говорится в сообщении

Из-за произвольного исполнения законов риск задержания и потенциальных преследований иностранцев американцев призвали не ездить в Беларусь.

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"Беларусь придерживается специальных ограничений по двойному гражданству США и Беларуси и может отказаться признать двойное гражданство США и Беларуси", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Польский адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций подал в Международный уголовный суд в Гааге иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале белорусский оппозиционер Павел Латушко.

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