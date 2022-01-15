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суббота, 15 января 2022 15:46

Горсовет Лиссабона оштрафован за передачу данных оппозиционеров России

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Горсовет Лиссабона оштрафован за передачу данных оппозиционеров России
Мэрия совершила 225 нарушений за 3 года. Фото: pixabay

Городской совет Лиссабона оштрафован на €1,25 млн из-за передачи посольствам разных стран, в частности России, личных данных организаторов акций протеста.

Об этом сообщает BBC.

Комиссар по данным Португалии заявил, что мэрия совершила 225 нарушений c 2018 по 2021 года.

Сообщается, что мэрия передала информацию об организаторах 52 акций протеста посольствам, в том числе России, Кубы и Израиля.

Более 100 других нарушений, произошедших с 2012 года, не были охвачены, поскольку они предшествовали введению Общего регламента Европейского Союза о защите данных (GDPR), запрещающего такой обмен данными в мае 2018 года.

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В отчете добавляется, что некоторые нарушения могли привести к штрафам в €20 млн каждое, но сказано, что комиссар воздержался от их применения из-за влияния пандемии на государственные финансы.

Выявление нарушений данных вызвало значительные споры прошлым летом и, как полагают, явилось основным фактором поражения мэра Фернандо Медины на прошлогодних выборах.

Бывшему министру обороны Дании Клаусу Фредериксену предъявили обвинения в разглашении государственной тайны. По тем же обвинениям задержан бывший глава внешней разведки.

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