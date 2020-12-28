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понедельник, 28 декабря 2020 12:56

Горожане собрали 2 тыс. подарков для детей взамен 200 украденных
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В американском городе Сан-Антонио похитили 200 подарков, собранных для детей одного из беднейших местных жилых комплексов.

На сайте управления жилищного хозяйства Сан-Антонио работники поделились досадной новостью и попросили пожертвовать подарки снова. Местные жители собрали в 10 раз больше детских игрушек, чем было украдено, сообщает CNN.

"Мы превратились в Северный полюс. Наши преданные эльфы работают, чтобы доставить к Рождеству как можно больше подарков", - отметил Джоэл Табар, директор по инициативам развития общества.

Он отметил, что теперь управление расширит сеть для детей из других жилых комплексов.

Фото: The San Antonio Housing Authority

В течение нескольких дней с помощью некоммерческих организаций, местных религиозных общин и других госструктур, управление впервые за 25 лет проведения акции получило $18 тыс. пожертвований и более 2 тыс. подарков для детей.

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Майк и Джуди Салливан в этом году изготовили 1,4 тыс. деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать детям на Рождество. 7 лет назад пара пошла на курсы по обработке дерева, где одним из направлений было изготовление детских игрушек. С тех пор 72-летний Майк и 71-летняя Джуди проводят в мастерской по 8 ч. 6 дней в неделю.

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