Городок терроризируют черные грифы

Черные грифы на крыше дома / The Daily Mail

В американском городке Мариэтты нашествия черных грифов, которые изрядно досаждают местным жителям.

Птицы едят и разбрасывают пищевые отходы и мусор, уничтожают кровли, охотятся на падаль и мелких зверей, оставляют ядовитый помет, переносят болезни и срыгивает вонючую полупереваренную мертвеччину. Об этом пишет The Daily Mail.

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Однако убивать их нельзя - за это грозит до $15 тыс. штрафа или полгода тюрьмы. В США незаконно ловить, убивать или порабощать черных грифов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Жители стучат по кастрюлям и сковородах, зажигают фейерверки и кричат, чтобы отогнать птиц, но это мало помогает.

"Грифы были проблемой в штате не менее 10 лет, но это худший год. Их стало гораздо больше. Их привлекает тепло крыш. Там клюют черепицу и рвут резиновые кровельные материалы. Рвут резиновые уплотнители окон. Очень любят резину", - говорит местный житель Джон Ентерлайн.

Грифы перебрасывают мусорные баки в поисках пищи, оставляя после себя кучи мусора.

"Они срыгивает пищу, которая воняет, как тысяча трупов, которые гниют", - говорит один из местных жителей.

Страховые компании заявляют, что птицы не подпадают под страховые случаи. Поэтому жители тратят тысячи долларов на ремонт. Послед грифов убивает деревья и растения, а также переносит такие болезни, как сальмонелла и энцефалит.

Черные грифы - под защитой в США с 1918-го. Запрет убивать птиц и постепенный отказ от пестицидов способствовали росту их численности. Местные чиновники отказываются вмешиваться. Однако член муниципального совета Мариэтты Билл Далзелл говорит, что городу пора подумать о способах помощи жителям. Муниципалитеты штата подали заявки на получение федерального разрешения на уничтожение черных грифов. Жители надеются, что небольшой отстрел отпугнет других птиц.