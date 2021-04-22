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четверг, 22 апреля 2021 12:53

Города страны вскоре заполнят 150 млн крыс

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Города страны вскоре заполнят 150 млн крыс
Популяция коричневых крыс резко возросло в 2020 году / Getty Images

В Великобритании резко возросло популяция коричневых крыс в 2020 году. Все благодаря тому, что люди во время карантинов оставляли еду на открытом воздухе.

Руководители компании, которая борется с вредителями в Великобритании Cleankill Pest Control, предупредили, что самки крыс могут иметь до шести выводков в год, а в каждом из них может быть до 12 крыс. Об этом пишет Daily Star.

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В компании посчитали, что вскоре около 150 млн гигантских крыс может заполонить улицы британских городов в поисках остатков барбекю в домах, в свалках, в канализациях и на улицах. В компании планируют потратить до $100 тыс. на уничтожение примерно 400 тыс. грызунов в городах.

Городской советник британского города Базилдон Кевин Блейк говорит, что ходит в местный парк и видит, что крысы там все время плавают среди птиц. Также несколько раз наблюдал, как за ними гнались собаки.

Работники по борьбе с вредителями не будут ходить по домам, чтобы бороться с крысами, а делать это только в парках и местах скоплений животных на открытом пространстве. Проблема в том, что крысы повсюду ищут пищу. В то же время в компаниях по борьбе с паразитами регистрируют рост звонков из частного сектора с просьбой потравить вредителей.

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