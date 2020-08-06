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четверг, 06 августа 2020 13:36

Google заблокировал почти сотню пророссийских YouTube-каналов

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Google заблокировал почти сотню пророссийских YouTube-каналов
Компания Google заблокировала около 90 каналов, связанных с Россией. Фото: Pixabay

С апреля по июнь компания Google заблокировала более 2,5 тыс. каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ.

Эти меры приняли для борьбы с дезинформацией, сообщили в блоге Google.

2596 каналов, связанных с Китаем, были заблокированы из-за "спама и неполитического контента". Однако присутствовал и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с коронавирусом в США и протестами против расовой дискриминации.

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Также компания заблокировала около 90 каналов, связанных с Россией. Они публиковали фарс о ЕС, Литве, Украине, России и Сирии и реакции США на Covid-19, а также информацию о внутренней политике РФ и в международных вопросах.

Также были заблокированы около 20 каналов, связанных с Ираном.

Фейки о коронавирусе распространяют люди, работавшие в российской разведке. Они ориентированы на американскую аудиторию перед приближением выборов президента. По информации некоторых чиновников, фейковые сообщения появляются на 3 англоязычных сайтах. Там опубликовали около 150 статей, вызывающих тревогу, в период между концом мая и началом июля. Они касались реакции на пандемию коронавируса и/или поддерживали Россию, или очерняли США.

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06
августа

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